Укажите слово с ударением на первом слоге. A)экспресс B)средства C)агент D)досуг E)портфель

Русский язык
Укажите слово с ударением на первом слоге. A)экспресс B)средства C)агент D)досуг E)портфель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Средства вроде бы так
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