30 БАЛЛОВ ЗА ПЕРЕВОД!!!!! ПЛИЗКИ!!!!!!!!!!

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Многие люди в Англии едят сэндвичи на ланч.В Лондоне много магазинов,торгующих сэндвичами.В этих магазинах можно купить любой из видов сэндвичей.Можно купить сэндвич с мясом или овощами,или и с мясом,и с овощами.Можно купить сэндвич с сыром,яйцами или рыбой.Даже можно купить фруктовый.В каждом сэндвиче два тонких кусочка хлеба.Часто англичане смазывают их маслом. Чай-национальный напиток.Английский чай очень крепкий.Англичане пьют много чая.А ты любишь чай?