Напиши сочинение-рассуждение на тему "Почему человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет?"

Литература

Напиши сочинение-рассуждение на тему "Почему человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет?"

Автор: Гость