Напиши сочинение-рассуждение на тему "Почему человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет?"
Литература
Напиши сочинение-рассуждение на тему "Почему человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет?"
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Потребляя 2 кг бензина, двигатель совершает работу в 23 мДж. Определите КПД двигате??я. Удельная теплота сгорания бензина равна 4,6*10(в 7 степени)...
Алгебра
2 цеха должны были выпустить по плану 180 стаканов в год.Первый цех выполнил план на 112%,а второй на 110 % , и поэтому оба цеха выпустили за год 2...
Русский язык