Напиши сочинение-рассуждение на тему "Почему человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет?"

Литература
Напиши сочинение-рассуждение на тему "Почему человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет?"
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