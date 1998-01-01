30 г предельного одноатомного спирта, взятого в избытке, пропустили над раскаленным оксидом меди (II). После окончания реакции и отделения воды масса органических продуктов реакции составила 29,2 г. При добавлении к этой смеси ...

Химия
30 г предельного одноатомного спирта, взятого в избытке, пропустили над раскаленным оксидом меди (II). После окончания реакции и отделения воды масса органических продуктов реакции составила 29,2 г. При добавлении к этой смеси избытка металлического калия выделилось 1,12 л газа (н.у.). Определите молекулярную формулу спирта.
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