30 слов диалектизмов )))))))))))))))))))))
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30 слов диалектизмов )))))))))))))))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диалектизмы- слова, употребляемые жителями конкретной местности .поветь - сеновал, расположенный над скотным двором подклет - нижняя изба, подызбица пряспица - прялка рань - раньше ременчатый - сделанный из ремней ростань - развилка дорог, распутье свестя - свояченица, сестра жены кондовый - крепкий, плотный коты - женские полусапожки кошевка - корзинка кошуля - сорочка, рубашка (не косоворотка) кулига - клин земли, чистое и безлесное место, небольшой покос куна - небольшой зверёк, куница куть - бабий угол в избе, кухня куфта - моток, свёрток; тип женской прически лагун - бочка, бочонок
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