30 слов диалектизмов )))))))))))))))))))))

Гость: Гость:

Диалектизмы- слова, употребляемые жителями конкретной местности .поветь - сеновал, расположенный над скотным двором подклет - нижняя изба, подызбица пряспица - прялка рань - раньше ременчатый - сделанный из ремней ростань - развилка дорог, распутье свестя - свояченица, сестра жены кондовый - крепкий, плотный коты - женские полусапожки кошевка - корзинка кошуля - сорочка, рубашка (не косоворотка) кулига - клин земли, чистое и безлесное место, небольшой покос куна - небольшой зверёк, куница куть - бабий угол в избе, кухня куфта - моток, свёрток; тип женской прически лагун - бочка, бочонок