30 задание помагите пожалуйста
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30 задание помагите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаркий(м.р., ед.ч., И.п.), густые(мн.ч., И.п.), золотистом(ср.р., ед.ч., П.п.), зеленый(м.р., ед.ч., И.п.), июльского(м.р., ед.ч., Р.п.), лесные(мн.ч., И.п.), изящные(мн.ч., И.п), золотистый(м.р., ед.ч., И.п.), развесистыми(мн.ч., Т.п.), нежных(мн.ч., Р.п.), черных(мн.ч., Р.п.), хвойной(ж.р., ед.ч., П.п.).
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