Сочинение на тему : Красота внутренняя и внешняя сказки Г.Х.Андерсена „Соловей"

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Приступая к статье, я долго размышлял. Внутренняя и внешняя красота человека в сознании человека, в высочайшем интеллекте, знатоке людских сердец. В человеке должно быть все взаимосвязано, все прекрасно. Лицо, одежда, душа, поведение, и мысли всё должно привлекать в человеке. Мой немалый жизненный опыт говорит, что человек красив, прежде всего, своим стремлением к правде. Внутренняя и внешняя красота человека, я убежден, кроется в жизни не только для себя, во имя своей семьи, благополучия, а в способности обогащать жизнь общества, отдавая ему все лучшее, что в ней есть. Существует тесная связь между нашей внутренней и внешней красотой. Внешняя красотавоспринимается зрительно. В него входят очевидные факторы: такие как формы тела, состояние кожи, качество волос и ногтей, грация движений, тонкое ощущение свежести, жизни и магнетизма излучаемого человеком. Внутренняя красота зависит от личных качеств человека, включая его эмоции, мораль, и умственные способности, речевой этикет. Фигуру можно сформировать диетой и образом жизни, наш ум может научиться культивировать позитивные качества. Иногда я слышу комплементы: его походка, способна зачаровать любого, его глаза, излучают всю гамму человеческих чувств. Глаза бывают гневные, полные внимания, озорные, одобряющие, иронические. Его жесты — гармония движений тела и полет мыслей. Но порой человек бывает, не красив внешностью. Время меняет нас как физически, так и внутренне, внешность не остается с вами навсегда. В то время как внутренняя красота человека остается с нами вечно. Поверхностная красота не способна произвести сильное впечатление. Для одного десять лет жизни это много, много дней, похожих на один, а для другого человека – юноша превращается в мужчину. Живая непосредственность чувства уступает место так называемому житейскому опыту. Молодой, по-юношески глупый человек с прелестными и не очень чертами лица, превращается в мудрого мужчину с интересным характером и ненавистью ко лжи. Пушкин, Вольтер, Гёте, Чернышевский, Чехов, Моцарт, Ломоносов, Ньютон… вы когда-нибудь искали в них черты физической красоты? А человечество склоняется перед красотой их жизни, перед их духовной щедростью, благородством, перед их подвигами на пути к полной правде мира. Итак, внутренняя и внешняя красота – это единое гармоничное целое, доставляющее нравственное и эстетическое наслаждение. Внутренняя красота видна снаружи и делает его и внешне красивым. А главное — это гармония души и тела. Внутренняя красота человека должна сочетаться с внешней. Постарайтесь совмещать их в себе, и вы будете по-настоящему счастливым человеком.