Пожалуйста 10 , помогите плиз
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Пожалуйста 10 , помогите плиз
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3. Connect 4. Striped 5. Royal 6. Executed 7. Fantastic 8. Educated
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