Правильным является утверждением : а)карта- модель Земли б)карта-модель земной поверхности
География
Правильным является утверждением : а)карта- модель Земли б)карта-модель земной поверхности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карта- модель земной поверхности
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