Исправьте предложения. Сестра очень музыкальна, но брат еще музыкальнее, у него абсолютный слух и тонкое восприятие музыки.
Русский язык
Исправьте предложения. Сестра очень музыкальна, но брат еще музыкальнее, у него абсолютный слух и тонкое восприятие музыки.
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Гость:
Сестра очень музыкальна, у него обсолютный слух..... Остальное правильно
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