Исправьте предложения. Сестра очень музыкальна, но брат еще музыкальнее, у него абсолютный слух и тонкое восприятие музыки.

Русский язык
Исправьте предложения. Сестра очень музыкальна, но брат еще музыкальнее, у него абсолютный слух и тонкое восприятие музыки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сестра очень музыкальна, у него обсолютный слух..... Остальное правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить все номера!
Ответить
Математика
Помогите пжл краткое условие решение и ответ ну в кратком условии должны присутствовать слова такие как :пусть, тогда ,зная что ,задача решается ур...
Ответить
География
Правильным является утверждением : а)карта- модель Земли б)карта-модель земной поверхности
Ответить
Математика
КамАЗ и автомобиль "Ока" выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов А и ??. Определите, через сколько часов они встретятся, если будут дв...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста найти значения выражений 13-8+6= 17-9+5= 7+8-9= 17-(5+8)= 13-(9+4)= 15+(13-8)=
Ответить