Исправьте предложения. Сестра очень музыкальна, но брат еще музыкальнее, у него абсолютный слух и тонкое восприятие музыки.

Русский язык

Исправьте предложения. Сестра очень музыкальна, но брат еще музыкальнее, у него абсолютный слух и тонкое восприятие музыки.

Автор: Гость