Помогите пжл краткое условие решение и ответ ну в кратком условии должны присутствовать слова такие как :пусть, тогда ,зная что ,задача решается уравнением

Математика

Помогите пжл краткое условие решение и ответ ну в кратком условии должны присутствовать слова такие как :пусть, тогда ,зная что ,задача решается уравнением

Автор: Гость