Помогите пжл краткое условие решение и ответ ну в кратком условии должны присутствовать слова такие как :пусть, тогда ,зная что ,задача решается уравнением
Математика
Помогите пжл краткое условие решение и ответ ну в кратком условии должны присутствовать слова такие как :пусть, тогда ,зная что ,задача решается уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - стоимость второй куртки. Тогда: Третья куртка - это х+30 Первая по условию: 120/4=30 Тогда зная эти данные, задача решается уравнением: Ответ: цена первой куртки 30, второй 30, третьей 60.
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