1) В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? Выберите один ответ: 1 под..тожить, без..нициативный, дез..нформация 2 беспр..дельный, пр..вратно поняли, пр..проводил 3 ар..ергард, кон..юктивит, об..ятия 4 з.....
Русский язык
1) В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? Выберите один ответ: 1 под..тожить, без..нициативный, дез..нформация 2 беспр..дельный, пр..вратно поняли, пр..проводил 3 ар..ергард, кон..юктивит, об..ятия 4 з..глушить, не с..гласен, пр..стирались 2)Выберите группу слов, в каждом из которых есть мягкие согласные звуки: Выберите один ответ: 1 дело, тень, чаща, шина 2 яма, точка, дело, тень, чаща, грач 3 чаща, шина, яма, точка, дело, тень 4 дело, тень, точка, шина 3)Определите сколько раз встречается выделенный звук в следующем предложении: [ш] Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для тебя гож. Выберите один ответ: 1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 4)В каком ряду в обоих случаях пропущен Ь после шипящей? Выберите один ответ: 1 разреж.. полностью, распалить печ.. 2 боевой клич.., красивая брош.. 3 клянёш..ся честью, с узких плеч.. 4 суп горяч.., покориш..ся судьбе 5)В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? Выберите один ответ: 1 ни..вергаться, чере..чур, и..готовить. 2 сверх..нтересный, небез..нтересный, под..грать. 3 п..лисадник, не..своенный, н..илучший 4 пр..остановиться, пр..суждение, пр..морский 6)В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я? Выберите один ответ: 1 пол..щий огород, девушки нос..т 2 леле..щий мечту, дети верт..т 3 ре..щий стяг, крестьяне кос..т 4 езд..щий верхом, морщины стар..т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)беспредельный, превратно поняли, препроводил 2)дело, тень, чаща, шина 3)3 вариант(4 раза) 4)разрежь полностью, распалить печь 5)приостановиться, присуждение, приморский 6)ездящий верхом, морщины старят вроде бы так
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