Выписать из словаря 10 трёхсложных слов разделяя их на части для переноса не совпо??али с количеством слов
Русский язык
Выписать из словаря 10 трёхсложных слов разделяя их на части для переноса не совпо??али с количеством слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ра-ду-га, ка-ран-даш, у-чеб-ник, у-че-ник, то-чил-ка, зе-лё-ный, ко-тё-нок, квар-ти-ра, ком-на-та, ди-ван-чик
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