Match the words with the definitions 1. a bracelet a.containers often used for food 2.drains b.a piece of jewellery that goes around your wrist 3.an artefact c.a place where people live together 4.mud d.a deep hole dug i...
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Match the words with the definitions 1. a bracelet a.containers often used for food 2.drains b.a piece of jewellery that goes around your wrist 3.an artefact c.a place where people live together 4.mud d.a deep hole dug in the ground to provide water 5.a settlement e.the system of passages for water and waste in a town or city 6.a well f.a man-made object 7.a brick g.a mexture of water and earth 8.pots h.a block for building houses ПОМОГИТЕ ПЖЛСТ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопоставить слова с определениями 1. браслет a.containers часто используется для производства продуктов питания 2. стоки бакалавра часть ювелирных изделий, который идет вокруг вашего запястья 3. артефакт c.a место, где люди живут вместе 4. грязь сладка глубокое отверстие, закопанных в землю, чтобы обеспечить водой 5.a поселение э система проходов для воды и отходов город или город 6.a хорошо f.a искусственный объект 7.a кирпич г. а. mexture из воды и земли 8. горшки h.a блок для строительства домов
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