Match the words with the definitions 1. a bracelet a.containers often used for food 2.drains b.a piece of jewellery that goes around your wrist 3.an artefact c.a place where people live together 4.mud d.a deep hole dug i...

Гость: Гость:

Сопоставить слова с определениями 1. браслет a.containers часто используется для производства продуктов питания 2. стоки бакалавра часть ювелирных изделий, который идет вокруг вашего запястья 3. артефакт c.a место, где люди живут вместе 4. грязь сладка глубокое отверстие, закопанных в землю, чтобы обеспечить водой 5.a поселение э система проходов для воды и отходов город или город 6.a хорошо f.a искусственный объект 7.a кирпич г. а. mexture из воды и земли 8. горшки h.a блок для строительства домов