Осенний вечер как составить план
Русский язык
Осенний вечер как составить план
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Пейзажная лирика поэта Федора Тютчева 2 Зловещий блеск и пестрота дерев 3 кроткая улыбка увяданья Ну щось тіпа того ,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1) В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? Выберите один ответ: 1 под..тожить, без..нициативный, дез..нформация 2 беспр..де...
Русский язык
Выписать из словаря 10 трёхсложных слов разделяя их на части для переноса не совпо??али с количеством слов
Английский язык
Match the words with the definitions 1. a bracelet a.containers often used for food 2.drains b.a piece of jewellery that goes around your wris...
Английский язык