В комнате стоят табуретки и стулья. У каждой табуретки 3 ноги, у каждого стула 4 ног??. Когда на всех табуретках и стульях сидят люди, в комнате всего 39 ног. Сколько стульев и табуреток в комнате?

Математика
В комнате стоят табуретки и стулья. У каждой табуретки 3 ноги, у каждого стула 4 ног??. Когда на всех табуретках и стульях сидят люди, в комнате всего 39 ног. Сколько стульев и табуреток в комнате?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 табуретки и 4 стула
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