В комнате стоят табуретки и стулья. У каждой табуретки 3 ноги, у каждого стула 4 ног??. Когда на всех табуретках и стульях сидят люди, в комнате всего 39 ног. Сколько стульев и табуреток в комнате?
Математика
В комнате стоят табуретки и стулья. У каждой табуретки 3 ноги, у каждого стула 4 ног??. Когда на всех табуретках и стульях сидят люди, в комнате всего 39 ног. Сколько стульев и табуреток в комнате?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 табуретки и 4 стула
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Русский язык