В комнате стоят табуретки и стулья. У каждой табуретки 3 ноги, у каждого стула 4 ног??. Когда на всех табуретках и стульях сидят люди, в комнате всего 39 ног. Сколько стульев и табуреток в комнате?

Математика

В комнате стоят табуретки и стулья. У каждой табуретки 3 ноги, у каждого стула 4 ног??. Когда на всех табуретках и стульях сидят люди, в комнате всего 39 ног. Сколько стульев и табуреток в комнате?

Автор: Гость