3/11*(-2/13)*9/33 пять целых 1/2*(1/5-2)
Математика
3/11*(-2/13)*9/33 пять целых 1/2*(1/5-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/11 * ( - 2/13) = - 6/143 5 1/2*(1/5-2)= - 9 9/10 1) 1/5 - 2 = (1*1 - 2*5)/5 = (1 - 10)/5 = - 9/5 = - 1 4/5 2) 5 1/2 * (- 1 4/5) = 11/2 * ( - 9/5) = - 99/10 = - 9 9/10
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