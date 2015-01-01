312.числа-110,120,150,260,270,380,480.lt;br /gt;lt;br /gt; 313.Можно ли по записи чисел,данных в упражнении 312,содержит ли их разложение на простые множители числа 2 и 5? Ответ обоснуйте
Математика
312.числа-110,120,150,260,270,380,480.lt;br /gt;lt;br /gt; 313.Можно ли по записи чисел,данных в упражнении 312,содержит ли их разложение на простые множители числа 2 и 5? Ответ обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Эти числа оканчиваются на ноль, а все числа оканчивающиеся на ноль содержать хотя бы одну 5 и 2.
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