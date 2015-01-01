Фонд заработной платы нашей фирмы за сентябрь 2015 года составил 34000 рублей. Бухгалтерия пречислила 4420 рублей в качестве подоходного налога. Правильно ли она сделала, если подоходный налог составляет 13%?
Математика
Фонд заработной платы нашей фирмы за сентябрь 2015 года составил 34000 рублей. Бухгалтерия пречислила 4420 рублей в качестве подоходного налога. Правильно ли она сделала, если подоходный налог составляет 13%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(34000:100)*13=4420все правильно
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