Вищих оксид элемента 4 групи головної підгруп

Химия
Вищих оксид элемента 4 групи головної підгруп
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RO2 Например: CO2,SiO2
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