Составить задачу и решить её было-? продали-7кг осталось-9 кг
Математика
Составить задачу и решить её было-? продали-7кг осталось-9 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале было 7+9 = 16 кг
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