Из русских пословиц подобрать эпиграф тема "Родина"
Русский язык
Из русских пословиц подобрать эпиграф тема "Родина"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В гостях хорошо,а дома лучше. На родной стороне и камешек знаком. Родной куст и зайцу дорог. Родная сторона - мать,а чужая - мачеха. Жить - родине служить.
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