Помогите пожалуйста мысленно преобразуй записи и найди разности. 15см-80мм 13дм-70см 5м-30дм 7см-30мм

Математика
Помогите пожалуйста мысленно преобразуй записи и найди разности. 15см-80мм 13дм-70см 5м-30дм 7см-30мм
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Гость:
7см 123см 200см 4см вроде:(
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