САМОЕ БОЛЬШОЕ ПО ПЛОШАДИ ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА ТЕРРЕТОРИИ РОССИИ
География
САМОЕ БОЛЬШОЕ ПО ПЛОШАДИ ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА ТЕРРЕТОРИИ РОССИИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое большое водохранилище — Братское имеет довольно своеобразную форму: широкие плёсы здесь сочетаются с длинными извилистыми заливами. Амплитуда колебания уровня доходит до 10 м. Водохранилище имеет большое значение для судоходства и лесосплава, а также для водоснабжения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Решите задачу В январе водитель автобуса израсходовал 13,5% заготовленного на весь год топлива,а в феврале 19,5% всего топлива.Сколько тонн топл...
Информатика