САМОЕ БОЛЬШОЕ ПО ПЛОШАДИ ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА ТЕРРЕТОРИИ РОССИИ

Гость: Гость:

Самое большое водохранилище — Братское имеет довольно своеобразную форму: широкие плёсы здесь сочетаются с длинными извилистыми заливами. Амплитуда колебания уровня доходит до 10 м. Водохранилище имеет большое значение для судоходства и лесосплава, а также для водоснабжения.