САМОЕ БОЛЬШОЕ ПО ПЛОШАДИ ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА ТЕРРЕТОРИИ РОССИИ

География
САМОЕ БОЛЬШОЕ ПО ПЛОШАДИ ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА ТЕРРЕТОРИИ РОССИИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое большое водохранилище — Братское имеет довольно своеобразную форму: широкие плёсы здесь сочетаются с длинными извилистыми заливами. Амплитуда колебания уровня доходит до 10 м. Водохранилище имеет большое значение для судоходства и лесосплава, а также для водоснабжения. 
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