Помогите решить всё нет я не наглая мне просто срочно надо пожалуйста заранее спа??ибо!!!

Математика
Помогите решить всё нет я не наглая мне просто срочно надо пожалуйста заранее спа??ибо!!!
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Мммиммпппппппппсссссннннн
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