Определите грамматические основы. 2. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело. 3. Изредка блеснет на солнце серебристой чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпус...
Русский язык
Определите грамматические основы. 2. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело. 3. Изредка блеснет на солнце серебристой чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко реет в воздухе темный фрегат (морская птица) или белоснежный альбатрос.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом предложении: Солнце всходило (1), шли облака (2), не светлело (это не грамматическая основа, но сказуемое) Во втором предложении: Блеснёт рыбка (1), Покажет кит (и ещё к Киту относится сказуемое "выпустит") (2), реет врегат (и ещё к слову Реет относится подлежащее "альбатрос") (3)
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