Определите грамматические основы. 2. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело. 3. Изредка блеснет на солнце серебристой чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпус...

Гость: Гость:

В первом предложении: Солнце всходило (1), шли облака (2), не светлело (это не грамматическая основа, но сказуемое) Во втором предложении: Блеснёт рыбка (1), Покажет кит (и ещё к Киту относится сказуемое "выпустит") (2), реет врегат (и ещё к слову Реет относится подлежащее "альбатрос") (3)