Керiк такырыбына 3-4 сойлемнен туратын сипаттау матiнiн жазу.
Қазақ тiлi
Керiк такырыбына 3-4 сойлемнен туратын сипаттау матiнiн жазу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Керік ең ұзын жануар.Оның биіктігі 5 ден асады.Салмағы 500-1000кгг
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