1. Жидкая часть крови называется: А) тканевой жидкостью; В) лимфой; Б) плазмой; Г) ф??зиологическим раствором. 2. Внутренняя среда организма: А) обеспечивает устойчивость всех функций организма; В) обладает саморегуляцией; ...

Биология

1. Жидкая часть крови называется: А) тканевой жидкостью; В) лимфой; Б) плазмой; Г) ф??зиологическим раствором. 2. Внутренняя среда организма: А) обеспечивает устойчивость всех функций организма; В) обладает саморегуляцией; Б) сохраняет гомеостаз; Г) верны все ответы. 3. Эритроциты человека имеют: А) двояковогнутую форму; В) шаровидную форму; Б) вытянутое ядро; Г) строго постоянное количество в организме. 4. Свертывание крови происходит благодаря: А) разрушению лейкоцитов; В) разрушению эритроцитов; Б) сужению капилляров; Г) образованию фибрина. 5. Фагоцитоз – это процесс: А) свертывания крови; Б) перемещения фагоцитов; В) поглощения и переваривания микробов и чужеродных частиц лейкоцитами; Г) размножения лейкоцитов. 6. Способность организма вырабатывать антитела обеспечивает организму: А) постоянство внутренней среды; В) защиту от образования тромбов; Б) иммунитет; Г) всё вышеперечисленное. 7. Роль предупредительных прививок, как средство борьбы с инфекциями, открыл: А) И. Мечников; В) Э. Дженнер; Б) Луи Пастер; Г) И. Павлов. 8. Лечебные сыворотки - это: А) убитые возбудители болезни; В) ослабленные возбудители болезни; Б) готовые защитные вещества; Г) яды, выделяемые возбудителями болезней. 9. Кровь людей IV группы можно переливать людям, имеющим: А) I группу; В) III группу; Б) II группу; Г) IV группу. 10. В каких сосудах кровь течет под наибольшим давлением: А) в венах; Б) капиллярах; В) артериях. 11. Вены – это сосуды, несущие кровь: А) только артериальную; В) от органов к сердцу; Б) только венозную; Г) от сердца к органам. 12. Средний слой сердца (миокард) образован клетками: А) мышечной ткани; В) эпителиальной ткани; Б) соединительной ткани; Г) нервной ткани. 13. Любой круг кровообращения начинается в: А) одном из предсердий; В) крупной артерии; Б) одном из желудочков; Г) в тканях внутренних органов. 14. Створчатые клапаны находятся: А) на границе между предсердием и желудочком; В) в артерии; Б) на выходе из желудочков в артерии; Г) в венах.

Автор: Гость