327=7х-5 помогите решить
Математика
327=7х-5 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
327=7х-5 -7х= - 5-327 -7х= -332 х= -332 : (-7) х= 47целых 3/7 327=327
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