34 номер решите пожалуйста.

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34 номер решите пожалуйста.
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Автор: Гость
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Гость:
Звоном         лепетом зеленым       хрустом      шумом грустным          воем и боем          ревом  бешенным     
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