Чтобы узнать расстояние от дома до реки Костя выйдя из дома начал считать шаги и у он насчитал 1700шагов. Найди расстояния от дома дореки если длиннашага Кости 3 дм. вырази ответ в метрах
Математика
Чтобы узнать расстояние от дома до реки Костя выйдя из дома начал считать шаги и у он насчитал 1700шагов. Найди расстояния от дома дореки если длиннашага Кости 3 дм. вырази ответ в метрах
Ответ(ы):
Гость:
1700х3=5100 дм от дома до реки или это 510 метров.
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