Чтобы узнать расстояние от дома до реки Костя выйдя из дома начал считать шаги и у он насчитал 1700шагов. Найди расстояния от дома дореки если длиннашага Кости 3 дм. вырази ответ в метрах

Математика

Чтобы узнать расстояние от дома до реки Костя выйдя из дома начал считать шаги и у он насчитал 1700шагов. Найди расстояния от дома дореки если длиннашага Кости 3 дм. вырази ответ в метрах

Автор: Гость