Длина ленты 16 м . Сколько метров в половине этой ленты ? В четвертой части ленты ? В восьмой части ленты ? Длина одной третьей части ленты 4 дм . Найди длину всей ленты .
Математика
Длина ленты 16 м . Сколько метров в половине этой ленты ? В четвертой части ленты ? В восьмой части ленты ? Длина одной третьей части ленты 4 дм . Найди длину всей ленты .
Ответ(ы):
Гость:
8 м в половине ленты. 16/2=2 м 4 м в четвертой части ленты. 16/4=4 2 м в восьмой части ленты. 16/8=2 4дм ×3= 12 дм = 1.2 м
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