З однієї ділянки поля зібрали 192т8ц ка ртоплі,а з другої у 2 рази меньше .Усю картоплю відправили в магазин. За день продали четверту частину картоплі. Скільки кг картоплі продали? Спасибо всем!!!!!!!
Математика
З однієї ділянки поля зібрали 192т8ц ка ртоплі,а з другої у 2 рази меньше .Усю картоплю відправили в магазин. За день продали четверту частину картоплі. Скільки кг картоплі продали? Спасибо всем!!!!!!!
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Гость:
Пиши по руский,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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