З однієї ділянки поля зібрали 192т8ц ка ртоплі,а з другої у 2 рази меньше .Усю картоплю відправили в магазин. За день продали четверту частину картоплі. Скільки кг картоплі продали? Спасибо всем!!!!!!!

Математика

З однієї ділянки поля зібрали 192т8ц ка ртоплі,а з другої у 2 рази меньше .Усю картоплю відправили в магазин. За день продали четверту частину картоплі. Скільки кг картоплі продали? Спасибо всем!!!!!!!

Автор: Гость