Слово каталась это начальная форма
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Слово каталась это начальная форма
Ответ(ы):
Гость:
Нет! каталась(что делала?) , а нач форма кататься(что делать?)
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