Звонить четыре раза - какой падеж у числительного ЧЕТЫРЕ?

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Звонить четыре раза - какой падеж у числительного ЧЕТЫРЕ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Родительный падеж ............................................................
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