Две наволочки стоят 116руб а простыня-столько же сколько сколько две наволочки в одном комплекте 4 наволочки и 2 простыни сколько стоят 125 комплектов постельного белья ПОЖАЛУЙСТА С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Математика
Две наволочки стоят 116руб а простыня-столько же сколько сколько две наволочки в одном комплекте 4 наволочки и 2 простыни сколько стоят 125 комплектов постельного белья ПОЖАЛУЙСТА С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
2 наволочки 116р, простыня 116р, один комплект 116*2 равно 232р - 4 наволочки и 116*2 равно 232 - 2 простыни. Один комплект стоит 232+232 равно 464р. 125*464 равно 58000 стоят 125 комплектов
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