Две наволочки стоят 116руб а простыня-столько же сколько сколько две наволочки в одном комплекте 4 наволочки и 2 простыни сколько стоят 125 комплектов постельного белья ПОЖАЛУЙСТА С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

Математика

Две наволочки стоят 116руб а простыня-столько же сколько сколько две наволочки в одном комплекте 4 наволочки и 2 простыни сколько стоят 125 комплектов постельного белья ПОЖАЛУЙСТА С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость