Я всех прошу помогите решить задачу !!! Сторож дежурит сутки . Сколько часов ему о??талось дежурить , если от начала его дежурства прошла только четвёртая часть суток ?
Математика
Я всех прошу помогите решить задачу !!! Сторож дежурит сутки . Сколько часов ему о??талось дежурить , если от начала его дежурства прошла только четвёртая часть суток ?
Ответ(ы):
Гость:
3/4 суток или 18часов
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