Я всех прошу помогите решить задачу !!! Сторож дежурит сутки . Сколько часов ему о??талось дежурить , если от начала его дежурства прошла только четвёртая часть суток ?

Математика

Я всех прошу помогите решить задачу !!! Сторож дежурит сутки . Сколько часов ему о??талось дежурить , если от начала его дежурства прошла только четвёртая часть суток ?

Автор: Гость