-35 : (-7) -0,84 : (-2,4) помогите)
Математика
-35 : (-7) -0,84 : (-2,4) помогите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минус и минус дают плюс -36:(-7)≈5,1 -0,84 : (-2,4)=0,35 Удачи :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Найди сумму и произведение чисел: 9и9,24и3,47и2,263и2,497и2,Сравни результаты для каждой п??ры чисел. В чём их сходство и различие?Сделай вывод.
Обществознание
Какое определение не относится к понятию «общество»? а) совокупность всех форм к??ллективной жизни людей; б) совокупность взаимодействующих инд...
Математика
Снежинка из Синеглазка сделали бусы из ягод рябины у снежинки бусы из 42 ягод в бус??х синеглазки на 9 ягод больше Поставь вопрос и реши задачу