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350×(x-77)=37100 пожалуйста решите
Математика
350×(x-77)=37100 пожалуйста решите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-77=37100/350 х-77=106 х=106-77 х=29
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