Составьте собственное толкование понятия семейный долг

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Семейный долг- это прежде всего долг ребенка перед его родителями. Родители воспитали детей, вырастили их, а когда дети становятся дееспособными, они помогая и заботясь о родителях, выполняют свой долг перед ними. Родители вырастили маленького ребенка, а дети, повзрослев, позаботились о них (о родителях) в их старости.