Составить 4 предложения с однородными и обобщающимся словами
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Составить 4 предложения с однородными и обобщающимся словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В саду цвели прекрасные цветы: астры, бархатцы, цинии. На реке перед отлётом было много птиц: гусей, уток, лебедей. В парке высадили деревья: клёны, липы, осины. В городе построили новые здания: дома, магазины, клубы, школы.
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