Составить 4 предложения с однородными и обобщающимся словами

Гость: Гость:

В саду цвели прекрасные цветы: астры, бархатцы, цинии. На реке перед отлётом было много птиц: гусей, уток, лебедей. В парке высадили деревья: клёны, липы, осины. В городе построили новые здания: дома, магазины, клубы, школы.