Помогите с 3 номером снизу слова и буквы в рамки вставить букву которая подходит и?? предложений.
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Помогите с 3 номером снизу слова и буквы в рамки вставить букву которая подходит и?? предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.e 2.d 3.a 4.c 5.g 6.b 7.h 8.f
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