36:х=41-32 помогите пжл
Математика
36:х=41-32 помогите пжл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/x=9 (*x 36=9x -9x=-36(:-9 x=4
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