Сколько будет 360*32098:4+65456776-7656= скажите сколько будет пажалуйста

Математика
Сколько будет 360*32098:4+65456776-7656= скажите сколько будет пажалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие 360*32098=115552802 действие11555280:4=28888203 действие2888820+65456776=683455964 действие 68345596-7656=68337940

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