(2*а в 17 степени) в 3 степени
Математика
(2*а в 17 степени) в 3 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2 * а ∧17)³ = 8 * а ∧51, (∧ - знак степени)
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