За контрольную работу учащиеся 11 класса получили 4 отметки 《5》 ,16 отметок 《4》 ,16 о??меток 《3》 .Других отметок не было. Постройте круговую диаграмму по этим данным

Математика
За контрольную работу учащиеся 11 класса получили 4 отметки 《5》 ,16 отметок 《4》 ,16 о??меток 《3》 .Других отметок не было. Постройте круговую диаграмму по этим данным
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Гость:
Рисуй круги с 5, 4 и 3
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