За контрольную работу учащиеся 11 класса получили 4 отметки 《5》 ,16 отметок 《4》 ,16 о??меток 《3》 .Других отметок не было. Постройте круговую диаграмму по этим данным

Математика

За контрольную работу учащиеся 11 класса получили 4 отметки 《5》 ,16 отметок 《4》 ,16 о??меток 《3》 .Других отметок не было. Постройте круговую диаграмму по этим данным

Автор: Гость