Почему взбунтовались крестьяне?Дубровский Помогите к завтрашнему надо даю 15 б

Литература
Почему взбунтовались крестьяне?Дубровский Помогите к завтрашнему надо даю 15 б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестьяне взбунтовали потому что не хотели идти к Троекурову во владения
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