Составь 4 загадки помогите очень срочно

Гость: Гость:

1)Ты говоришь тихо, а слышно громко. ( микрофон) 2) Что все время ходит? ( часы) 3) Умелый мастер кафтан сшил, а иглы вынуть позабыл. (Ёж) 4) Кто всех громче по утрам поёт о том, что солнышко встаёт? ( петух)