Какие ведения могут получатьисторикино о жизни людей в прошлом из народных песен и расказов
История
Какие ведения могут получатьисторикино о жизни людей в прошлом из народных песен и расказов
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Гость:
О быте, традициях, событиях, одежде, месте обитания, жилищах и т.п.
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