Докажите что не является тождеством равенством:(с-2)(с+3)=(с-2)с+3 помогите плиз
Алгебра
Докажите что не является тождеством равенством:(с-2)(с+3)=(с-2)с+3 помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(c-2)(c+3)=c^2+3c-2c-6=c^2+c+6 (c-2)c+3=c^2-2c+3 c^2+c+6 не равно c^2-2c+3
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